Un hombre muerto y dos secuestrados deja incursión del Clan del Golfo en corregimiento de Caucasia

En una verdadera tragedia terminaron los festejos con motivo de la Virgen del Carmen en zona rural del municipio de Caucasia tras hechos violentos que dejaron una persona muerta y al menos dos desaparecidas que ya están siendo buscadas por las autoridades.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de la localidad, José Alejandro Payares, quien detalló que los hechos ocurrieron en el corregimiento de Cuturú hasta donde llegaron presuntos hombres del Clan del Golfo fuertemente armados en una camioneta.

En el sitio asesinaron a un hombre identificado como Henry Hernando Narváez, de 48 años de edad, a quien señalaron como expendedor de sustancias psicoactivas en la zona. De igual manera, secuestraron a otras dos personas, una de las cuales sería un minero del sector.

El funcionario destacó que ya se desplegaron acciones por parte de la fuerza pública para garantizar el orden público en la zona y dar cuanto antes con el paradero de los retenidos.



"Activamos los protocolos junto a las demás instituciones, como Ejército Nacional, Policía y demás entidades competentes. Hemos ordenado el despliegue de una gran parte de fuerza pública para recuperar el orden y control en el corregimiento de Cuturú", afirmó Payares.

Los hechos ocurren en medio de un panorama de incertidumbre en esta subregión del departamento ante la postura que podrían asumir diversos grupos armados tras la llegada de un nuevo Gobierno nacional el próximo 7 de agosto.

La expansión y disputa con otros bandos por parte del frente cuarto de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ aumentan en la región la zozobra por combates, desplazamientos y confinamientos.