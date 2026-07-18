Incautan arsenal del Clan del Golfo tras combates en Jericó, Antioquia

Los combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio Jericó no sólo dejaron dos presuntos ilegales muertos como se informó inicialmente, sino también el hallazgo de una caleta con armas y material de guerra que, según las autoridades, pertenecía a esa organización ilegal.

Los hechos se registraron en la vereda Palenque, zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño, donde los enfrentamientos generaron zozobra entre las comunidades aledañas.

Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantaron una ofensiva contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, que dejó a dos presuntos miembros de ese grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares.

Tras los enfrentamientos, las tropas continuaron con la operación y ubicaron una caleta que, según el Ejército, pertenecía a esa misma estructura criminal. En el depósito ilegal fueron encontrados cuatro fusiles, dos subametralladoras, 15 proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, varios chalecos multipropósito y otro material de uso privativo de las Fuerzas Militares.



Frente a la situación, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, alertó por el recrudecimiento de la violencia en el municipio. Por su parte, el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, aseguró que las operaciones militares continuarán en la zona para afectar la capacidad armada del grupo ilegal.

"Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño", manifestó.

Durante la operación también fueron incautados dos fusiles adicionales, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos.

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Este operativo se suma a otras acciones recientes de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo, como la desarrollada el pasado fin de semana en Amalfi, nordeste de Antioquia, una subregión donde esa organización criminal disputa el control del territorio con las disidencias de las Farc y el ELN.