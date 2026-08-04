Esta es la agenda cultural previa a la posesión presidencial en Cali este viernes

Cali se prepara para recibir uno de los eventos más importantes de su historia, la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella este 07 de agosto, y con motivo de este importante evento, las autoridades y diferentes sectores de la ciudad han organizado una variada programación cultural, gastronómica y artística para recibir a los miles de visitantes que llegarán a la capital del Valle del Cauca.

La principal concentración de actividades será en la Plaza de Cayzedo, donde se desarrollarán muestras gastronómicas, presentaciones culturales y espacios de entretenimiento para locales y turistas. De igual manera, el Bulevar del Oriente y el tradicional barrio El Peñón serán escenario de distintas actividades que se desarrollarán este jueves.

"A partir del 6 de agosto en estos sitios como la plaza de Cayzedo, El Peñón , el Bulevar del Oriente con los comerciantes damos la bienvenida a esta iniciativa de posesión presidencial , una activación económica en Cali para que quienes lleguen y nos visiten sienten lo que es Cali como destino", indicó Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali.

Se estima que más de 6.000 visitantes llegarán a la ciudad durante la jornada, por lo que comerciantes, especialmente del barrio El Peñón, extendieron una invitación a la ciudadanía y a los turistas para que recorran el sector y disfruten de la programación especial preparada para la ocasión, además de apoyar la economía local.



Entre tanto, las autoridades de Movilidad hicieron un llamado a los asistentes para que planifiquen sus desplazamientos y participen de manera organizada en los diferentes eventos. Informaron que las vías aledañas a los puntos donde se desarrollarán las actividades serán habilitadas como corredores peatonales entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, con el propósito de garantizar la seguridad y el disfrute de los ciudadanos.