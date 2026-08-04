Cali se embellece para recibir a más de 6.000 visitantes para la posesión presidencial

En medio de los preparativos que se adelantan en Cali para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, decenas de cuadrillas se encuentran trabajando principalmente en corredores como la Calle Quinta, la carrera Primera y la Avenida Tercera Norte para embellecer la ciudad.

Desde el fin de semana se están adelantando actividades como el mantenimiento a las vías y el acondicionamiento puentes y otros espacios públicos, entre otras acciones de enlucimiento para recibir a los invitados especiales, teniendo en cuenta que a la ciudad llegarán más de 6.000 visitantes.

"Nuestros principales hitos históricos de la ciudad de Cali se destinarán con la bandera de nuestro país. Desde el 1 de agosto estuvimos con esta bandera en monumentos como las Tres Cruces, y Cristo Rey, también el Parque del Peñón, el Parque de las Banderas, las cascadas de la Quinta, en la Loma de la Cruz y los distintos hitos que tenemos. Además, el 6 y el 7 de agosto tendremos en la Plaza Cayzedo, tenemos un show de luces y show de mapping para proyectar ese Cali que somos todos y por qué Cali es Colombia", señaló el director de la Unidad de Servicios Públicos de Cali, Diego Hau.

Entre los preparativos también se adelanta el mantenimiento del alumbrado público en las vías de ingreso a la ciudad desde el aeropuerto, además del camino hacia la Arena USC, además de la verificación de la red de semáforos, que se espera estén en completo funcionamiento antes del seis de agosto.



Por otra parte, en la secretaría de turismo de Cali se ha habilitado un espacio especial para los visitantes internacionales, principalmente periodistas extranjeros donde se les dará un recorrido por los lugares turísticos de la ciudad, aprovechando la posesión como una ventana al resto de atractivos de la capital vallecaucana.

"Que también tengamos la oportunidad de mostrarles lo que es Cali. Hemos diseñado con nuestro bus turístico unas salidas especiales para ellos, que incluyen parte de nuestra riqueza cultural, por supuesto salsera, pero también una parte importantísima de nosotros que se llama la naturaleza. Vamos a hacer un recorrido hacia la zona de Cristo Rey y mostrarles todo lo que tenemos cercano en el corregimiento de los Andes", explicó la secretaria de Turismo de Cali, María Fernanda Campuzano.