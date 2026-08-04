Cali tendrá ley seca y otras medidas este 7 de agosto durante la posesión presidencial

En medio de la recta final de los preparativos para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Cali, las autoridades han adelantado reuniones permanentes para definir las medidas de seguridad y convivencia en la ciudad, para así garantizar que el evento de desarrolle sin contratiempos.

Además del refuerzo de la protección aérea, con la prohibición del uso de drones desde el seis de agosto, el despliegue de más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública y la recompensa de 500 millones por información que evite alguna alteración al orden público, este martes la alcaldía de Cali anunció otras restricciones que estarán vigentes para ese día.

"El día 7 de agosto, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, esta medida que busca garantizar la seguridad, evitar impactar de manera negativa al sector comercial. Desde el jueves a las 8 de la mañana, hasta el día sábado a las 12 del día está prohibido el transporte de vehículos de carga, transporte en volquetas, transporte de escombros. Únicamente está autorizada la venta de combustible directamente a los vehículos y a las motos, pero no el transporte o la venta de combustible en tanques, en bolsas, en pimpinas, eso está absolutamente prohibido", señaló Jorge Moreno, secretario (e) de Seguridad de Cali.

En cuanto a la movilidad de la ciudad durante la posesión, las autoridades indicaron que principalmente se afectarán los corredores de la Calle 5ta, la Carrera Primera, y la Avenida Tercera Norte, los cuales forman parte de la ruta del ingreso a Cali desde el aeropuerto, y que incluye el recorrido hacia la Arena USC.



"El día del evento vamos a tener un cerramiento total, como es lógico, a todos los alrededores de la Universidad Santiago de Cali. La calle Quinta va a estar cerrada con vallas desde la 56 hasta la 66, pero posteriormente este cerramiento se va a desplazar hasta el Batallón. Es decir, ese día, el día 7, la calle Quinta va a estar prácticamente cerrada en su totalidad desde la 56 hasta el batallón, poco después de la 80", dijo el secretario de Movilidad (e) de Cali, Luis Fernando Escobar.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de diez jefes de Estado en la posesión en Cali, el rey Felipe de España, el presidente Javier Milei de Argentina, así como Daniel Noboa de Ecuador, también llegarán a la capital vallecaucana mandatarios de Chile, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Curazao, y Honduras.