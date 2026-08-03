Antidrones por kilómetro y 11.000 uniformados: Cali se blinda para la posesión presidencial

La seguridad para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto en la Arena USC de Cali, ya está en marcha. Más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron desplegados en la capital del Valle del Cauca y municipios vecinos como parte de uno de los mayores operativos de seguridad previstos para una transmisión de mando.

El primer anillo de seguridad estará conformado por más de 1.000 hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares, quienes tendrán la misión de proteger al mandatario electo, a las altas autoridades del Estado y a las delegaciones internacionales que asistirán al acto protocolario.

Entre las medidas más llamativas del dispositivo se encuentra la instalación de sistemas antidrones cada kilómetro en el área de influencia del evento. Además, habrá equipos de inhibición de señales para prevenir y neutralizar posibles ataques terroristas con aeronaves no tripuladas, así como agentes de inteligencia encubiertos distribuidos en puntos estratégicos para detectar cualquier amenaza antes de que se materialice.

El esquema también contempla el cierre de la Avenida Quinta, uno de los principales corredores viales de Cali, y fuertes restricciones en el espacio aéreo sobre el sector donde se realizará la ceremonia. Desde este lunes, la cúpula militar y de la Policía se encuentra en la ciudad ultimando los detalles del operativo que custodiará la posesión presidencial.



Como parte del blindaje, la Aeronáutica Civil prohibió temporalmente el uso de drones en Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. La restricción estará vigente desde las 00:00 horas del 6 de agosto hasta las 23:59 del 8 de agosto, periodo durante el cual solo podrán operar aeronaves no tripuladas autorizadas por las autoridades, con el fin de garantizar la seguridad del evento presidencial.