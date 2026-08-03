En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avión de Petro
Ecopetrol
Gabinete Abelardo De La Espriella
Incendios en Cundinamarca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Antidrones por kilómetro y 11.000 uniformados: Cali se blinda para la posesión presidencial

Antidrones por kilómetro y 11.000 uniformados: Cali se blinda para la posesión presidencial

El dispositivo incluirá Fuerzas Especiales, sistemas de inhibición, cierre del espacio aéreo y restricciones al uso de drones en Cali y cuatro municipios del Valle del Cauca.

presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.jpg
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

La seguridad para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto en la Arena USC de Cali, ya está en marcha. Más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron desplegados en la capital del Valle del Cauca y municipios vecinos como parte de uno de los mayores operativos de seguridad previstos para una transmisión de mando.

El primer anillo de seguridad estará conformado por más de 1.000 hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares, quienes tendrán la misión de proteger al mandatario electo, a las altas autoridades del Estado y a las delegaciones internacionales que asistirán al acto protocolario.

Entre las medidas más llamativas del dispositivo se encuentra la instalación de sistemas antidrones cada kilómetro en el área de influencia del evento. Además, habrá equipos de inhibición de señales para prevenir y neutralizar posibles ataques terroristas con aeronaves no tripuladas, así como agentes de inteligencia encubiertos distribuidos en puntos estratégicos para detectar cualquier amenaza antes de que se materialice.

El esquema también contempla el cierre de la Avenida Quinta, uno de los principales corredores viales de Cali, y fuertes restricciones en el espacio aéreo sobre el sector donde se realizará la ceremonia. Desde este lunes, la cúpula militar y de la Policía se encuentra en la ciudad ultimando los detalles del operativo que custodiará la posesión presidencial.

Lea también:

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Nación

Oficializan prohibición de drones en Cali y cuatro municipios por posesión de De la Espriella

Abelardo De La Espriella
Nación

De La Espriella sobre su investidura en Cali: será una nueva forma de entender a Colombia

Como parte del blindaje, la Aeronáutica Civil prohibió temporalmente el uso de drones en Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. La restricción estará vigente desde las 00:00 horas del 6 de agosto hasta las 23:59 del 8 de agosto, periodo durante el cual solo podrán operar aeronaves no tripuladas autorizadas por las autoridades, con el fin de garantizar la seguridad del evento presidencial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad