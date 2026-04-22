Autoridades en Cali blindarán siete zonas de la ciudad para prevenir posibles ataques terroristas

Las entradas y salidas de Cali contarán con mayores medidas de seguridad debido a posibles amenazas de ataques terroristas en la ciudad. Así lo anunció el alcalde Alejandro Eder tras un consejo de seguridad en el que se evaluó la situación de orden público y se definieron acciones preventivas para proteger a la capital del Valle del Cauca.

El mandatario explicó que, como parte de estas estrategias, se intensificará la vigilancia en los principales corredores de ingreso y salida, con el objetivo de anticipar cualquier riesgo que pueda afectar a la ciudadanía.

“Analizamos la situación que se está viviendo en la región, en los alrededores de Cali, y tomamos la decisión de fortalecer la presencia, no solo al interior de la ciudad, sino también en los ingresos. Queremos proteger a nuestra ciudad de cualquier eventualidad de un ataque, similar a los que se han visto en cercanías a la capital del Valle del Cauca”, dijo el alcalde.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que suministre información oportuna que permita prevenir hechos violentos. En ese sentido, confirmó que continúa vigente una bolsa de recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes aporten datos relevantes que ayuden a las autoridades.



“Cali ha estado bajo la amenaza de ataques terroristas desde el año pasado. Este año hemos frustrado cuatro ataques y gran parte de ese éxito es que estamos trabajando articulados con la Fuerza Pública, pero también gracias a la colaboración de la ciudadanía. A nivel nacional, se han alborotado los grupos ilegales y narcoterroristas y por eso esta medida preventiva”, puntualizó el mandatario.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana como elemento clave para garantizar la seguridad y prevenir cualquier amenaza.