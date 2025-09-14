Expectativa por acciones de EE UU contra narcoterroristas: Venezuela denuncia vuelos de inteligencia

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este fin de semana en una entrevista con el periódico The New York Times que Estados Unidos prepara "la operación militar más importante del segundo mandato de Donald Trump". Y precisamente, es conocido que uno de los objetivos en la región es Nicolás Maduro y sus aliados, particularmente porque su mensaje -afirma- va en contra de las “organizaciones narcoterroristas”.

Horas después de la entrevista de Rubio, y de que el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció que una unidad de la Marina de guerra de Estados Unidos interceptó durante ocho horas una embarcación con nueve pescadores, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hizo otra denuncia. Aseguró que el gobierno norteamericano realiza vuelos de "inteligencia" contra el país suramericano.

Marco Rubio y Nicolás Maduro. Foto: AFP

Según Padrino, Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente Nicolás Maduro". Pero fue más allá. Consideró que las acciones actuales son distintas a otras ejecutadas. "Siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos", pero ahora no es solo un patrón diurno, sino nocturno y de madrugada.

Otro dato que dio el minDefensa, fiel escudero de Maduro hasta ahora, es que han logrado "triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela", reconociendo así la incisiva vigilancia que se mantiene.

Otra arista en esta historia es Marshall Billingslea, exfuncionario del Tesoro del presidente Donald Trump y exjefe de operaciones especiales de George W. Bush después del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, envió un mensaje con algunos datos en los que parece referirse de forma directa sobre la ubicación de un búnker de Nicolás Maduro.

Dijo: "Lo sabemos todo. Están infiltrados y vigilados".

Los detalles que compartió el exfuncionario, primero con un video y luego con una fotografía adjunta, donde agrega: “5 niveles subterráneos, 40 metros de profundidad, 15.000 metros cuadrados, debajo de la sala de llegadas presidencial, sala de estar con VTC, vivienda para el régimen, gimnasia, refrigeración y cocina por 4 meses x 150 PAX y O2 durante 25 días”.

Al mensaje agrega que supuestamente en ese lugar hay seguridad cubana y se conecta al hangar presidencial.