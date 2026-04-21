¿Yepes será el presidente del Cali? Movida en el junta directiva le abre el camino

El Deportivo Cali confirmó un remezón dirigencial tras conocerse que Rafael Tinoco Quibbs dejó su cargo como presidente de la junta directiva. La noticia, que inicialmente generó sorpresa, fue aclarada posteriormente como parte de un proceso de rotación interna y no como una salida definitiva del dirigente, quien continuará vinculado al club desde la misma junta.

En un comunicado oficial publicado en las redes sociales del azucarero, Tinoco agradeció la oportunidad de liderar la institución y destacó los avances logrados durante su gestión, entre ellos el ordenamiento financiero y la reactivación competitiva del equipo. Según el mensaje, su decisión respondió a la necesidad de que el cargo de presidente cuente con mayor presencia y dedicación, una condición que se vio limitada por su residencia en el exterior.

¿Quién será el nuevo presidente?

En entrevista con Blog Deportivo, el gerente Felipe Restrepo recalcó que el cambio obedeció a una etapa ya contemplada dentro del proceso institucional. El directivo indicó que, aunque la transición pudo haberse adelantado, no se trató de una crisis ni de una decisión improvisada, sino de un relevo natural tras cumplirse los objetivos iniciales planteados por la actual administración.

En medio de este panorama, se le preguntó por el nombre de Mario Alberto Yepes como posible nuevo presidente de la junta directiva. El exdefensor, recientemente incorporado a este órgano, apareció como uno de los candidatos junto a otros miembros como Richard Lee, Joaquín Lozada y Beatriz Carbonell.



Así las cosas, el próximo presidente del azucarero saldrá de ese grupo de candidatos y en los próximos días se dará a conocer al elegido.

Sin embargo, el periodista Juan Carlos Cortés realizó un análisis sobre porqué Yepes podría decirle "no" a la presidencia del equipo vallecaucano. El excapitán de la Selección Colombia asumió como quinto miembro del comité ejecutivo porque ese cargo le da cierta "flexibilidad" para cumplir con otros compromisos personales y no estar 24/7 con el Cali. Por eso, puede que no acceda a reemplazar a Tinoco.

"Yo no creo que asuma por la razón que le estoy planteando, que le va a tocar dedicarse netamente a eso y va a ser muy complicado en ese caso", concluyó Cortés.