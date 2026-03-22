Deportivo Cali cayó ante Alianza Valledupar y se aleja del grupo de los ocho

El Deportivo Cali cayó 1-0 en su visita a Alianza FC en Valledupar y comprometió sus opciones de ingresar al grupo de los ocho. El equipo dirigido por Rafael Dudamel no encontró respuestas ofensivas y se vio superado durante gran parte del compromiso.

Con este resultado, el conjunto vallecaucano se mantiene con 16 puntos en la décima casilla, alejándose de los puestos de clasificación en un momento clave del torneo.

El único gol del encuentro llegó al minuto 40 del primer tiempo. Fabián Cantillo marcó de cabeza tras un tiro de esquina, aprovechando una desatención defensiva del Cali en una jugada de balón detenido. Aunque el portero Pedro Gallese evitó un marcador más amplio con varias intervenciones en el cierre, la zaga volvió a evidenciar problemas en marca y concentración.

El que lo vive es el que lo goza⚽️



Nos hicimos fuertes en casa con nuestros hinchas💪🏼



Seguimos luchando hasta el final#TierraDeReyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/DsU6Of29e0 — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) March 22, 2026

Para la segunda mitad, Dudamel movió el banco e intentó darle mayor peso ofensivo al equipo con los ingresos de Emanuel Reynoso y Gustavo Cuéllar. Sin embargo, el equipo no logró generar profundidad ni opciones claras, y apenas registró un remate directo al arco rival. El planteamiento inicial con línea de cinco defensores fue modificado, pero no tuvo impacto en el resultado.



Con esta derrota, Dudamel completa una victoria en tres partidos al frente del equipo, en medio de cuestionamientos por la falta de reacción futbolística. Además, el resultado mantiene al Cali en la casilla 16 de la tabla del descenso.

⏱️ 90+4’ Gran achique del arquero Pedro Gallese para evitar la anotación del rival.



Alianza FC 1️⃣-0️⃣ D. CALI#VamosCali 🇳🇬#LigaDimayor 🏆 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 22, 2026

El próximo reto del conjunto azucarero será ante Deportivo Pereira en Palmaseca, en un duelo en el que está obligado a sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de clasificación.



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