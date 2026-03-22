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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Deportivo Cali cayó ante Alianza Valledupar y se aleja del grupo de los ocho

Deportivo Cali cayó ante Alianza Valledupar y se aleja del grupo de los ocho

El único gol del encuentro llegó al minuto 40 del primer tiempo. Fabián Cantillo marcó de cabeza tras un tiro de esquina, aprovechando una desatención defensiva del Cali en una jugada de balón detenido.

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