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Blu Radio  / Deportes  / Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho

Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho

Con este resultado, Once Caldas se mantiene con 23 puntos y deja pasar la oportunidad de asumir el liderato del campeonato, mientras que Millonarios continúa escalando posiciones y se consolida en la pelea por la clasificación.

Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho
Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho
Foto: X @MillosFCoficial
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 21 de mar, 2026

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