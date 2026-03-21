Millonarios golea a Once Caldas en Manizales y se mete en la pelea por los ocho

En el arranque de la fecha 13 de la Liga BetPlay, Millonarios FC firmó una victoria contundente como visitante tras imponerse 4-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo dirigido por Fabián Bustos ratificó su buen momento deportivo y confirmó su recuperación en el campeonato, sumando tres puntos clave que lo acercan al grupo de los ocho.

El marcador se abrió en el tiempo de reposición de la primera mitad, cuando Beckham Castro aprovechó una acción ofensiva para adelantar al conjunto capitalino al 45+3.

⏱ 90' ¡LLUVIA DE GOLES EN MANIZALES! Nos llevamos la victoria de la mano de @GAC_MOTOR con goles de Beckham, Andrés, Rodrigo y Macka. ⚽⚽⚽⚽💙🔥



🇮🇹 1-4 Ⓜ️ |#ONCvMFC pic.twitter.com/VHKHDv7YYS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 22, 2026

Ya en el complemento, Millonarios mantuvo la intensidad y amplió la ventaja con anotaciones de David Macalister Silva, quien regresaba tras una suspensión, además de los goles de Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, que terminaron por sellar una noche redonda para los visitantes.



El descuento para el equipo local llegó a través de Dayro Moreno, quien volvió a destacarse con un gol de tiro libre que despertó el reconocimiento de los aficionados en el estadio.

El delantero, uno de los referentes del Once Caldas, alcanzó ocho anotaciones en el torneo, aunque su aporte no fue suficiente para revertir el dominio mostrado por el rival.

⏱️90’ [ONC 1-4MIL]

Finaliza el encuentro por la fecha 13 #VoyConTodoXElOnce — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) March 22, 2026

Con este resultado, Once Caldas se mantiene con 23 puntos y deja pasar la oportunidad de asumir el liderato del campeonato, mientras que Millonarios continúa escalando posiciones y se consolida en la pelea por la clasificación. La jornada seguirá su curso con otros compromisos clave que podrían generar nuevos movimientos en la tabla del Torneo Apertura.



Así va la tabla de posiciones la Liga BetPlay 2026 I