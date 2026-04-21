¿Leonel Álvarez no se va? El insólito panorama que analizarían desde Bucaramanga

Una situación tan inesperada como llamativa se estaría viviendo al interior del Atlético Bucaramanga, donde el futuro del técnico Leonel Álvarez estaría lejos de definirse en términos convencionales, pese a que ya no está dirigiendo al leopardo.

Según reveló el periodista Fabio Poveda en el programa Blog Deportivo, el club santandereano enfrentaría serias dificultades económicas que le impedirían, por ahora, pagar la liquidación del entrenador. Ante este escenario, la decisión que estarían analizando los directivos resulta sería insólita e inesperada en el fútbol colombiano: enviar al técnico “a vacaciones” mientras encuentran los recursos para finalizar su contrato.

La situación, calificada incluso como “macondiana” por los panelistas del programa de Blu Radio, abre la puerta a un escenario todavía más sorprendente. De acuerdo con la información obtenida por Poveda, el panorama financiero del club sería tan complejo que, en caso de no conseguir el dinero necesario, no se descarta que Álvarez regrese a dirigir al equipo una vez finalice ese periodo de descanso.

Es decir, el entrenador habría sido apartado temporalmente, no por una decisión deportiva definitiva, sino por un limbo administrativo y económico que mantiene en vilo su continuidad.



El contexto resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que el equipo sigue en plena competencia, peleando por un lugar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay. De hecho, el leopardo viene de perder contra Atlético Nacional en el cierre de la fecha 17.

Próximos partidos del Bucaramanga

A los búcaros les quedan dos finales para poder lograr la anhelada clasificación a la siguiente fase de la liga. Por la fecha 18 recibirán a Jaguares el sábado 25 de abril desde las 2:00 de la tarde en el estadio Américo Montanini. Mientras su último reto será el 2 de mayo visitando a Fortaleza en el estadio de Techo desde las 3:00 de la tarde.

Por ahora el Bucaramanga es décimo con 22 puntos y también depende de otros resultados para obtener esa clasificación.