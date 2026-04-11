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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vandalizan vehículo de jugador de Atlético Bucaramanga tras salida de entrenamiento

Vandalizan vehículo de jugador de Atlético Bucaramanga tras salida de entrenamiento

El hecho se registró a la salida del entrenamiento del equipo deportivo, en inmediaciones del Estadio, donde el delantero resultó ileso y ya denunció ante las autoridades.

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