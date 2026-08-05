¿El Mato Grosso? De la Espriella propone convertir a Casanare en "productor mundial de alimentos"

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, estuvo recientemente en el departamento del Casanare. De La Espriella ha dicho que no pudo ir a esa zona del país durante la campaña por razones de seguridad, pero que el Casanare será un departamento importante para el país.

De La Espriella asegura que allí es necesario implementar una estrategia de seguridad, pero también ha hablado sobre una apuesta de inversión para la producción de alimentos. Incluso ha ido más allá al comparar al Casanare con Mato Grosso.

"Nosotros ni siquiera hemos agotado la etapa agrícola, que es nuestra verdadera vocación. Nosotros somos campesinos y el presente y el futuro de Colombia están en la tierra. Esta tierra maravillosa puede ser el Mato Grosso de Colombia; convertirnos en un productor mundial de primer nivel de alimentos, para exportar al mundo, con lo cual aseguraríamos nuestra posibilidad alimentaria y seríamos el gran proveedor del mundo. Y eso empieza aquí, en esta tierra. Tendremos nuestro Mato Grosso, porque hay voluntad, hay visión y hay deseo de que esta tierra sea el gran proveedor de alimentos de Colombia y el mundo", dijo De La Espriella en Casanare.

Posteriormente, el presidente electo Abelardo De La Espriella estuvo en Vichada y aseguró que esa zona también tiene potencial productivo, por lo que, según el mandatario entrante, será importante en la transformación agrícola que impulsará.



Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

Reuniones entre De La Espriella y el BID

Recordemos, además, que De La Espriella y su equipo han estado reuniéndose con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar proyectos estratégicos en Colombia, y en estos encuentros se ha hablado del tema agrícola.

Publicidad

"El trabajo conjunto buscará movilizar cooperación técnica, financiamiento e instrumentos de apoyo para fortalecer la sostenibilidad fiscal, acelerar el crecimiento económico y desarrollar proyectos estratégicos para el país. Entre las prioridades definidas se encuentran la transformación productiva de la Altillanura, el fortalecimiento de la infraestructura y la logística, la modernización del Estado, la promoción de la inversión privada, el impulso al turismo, la simplificación regulatoria y el fortalecimiento del comercio exterior", señalaron desde el equipo del presidente electo tras uno de los encuentros con representantes del BID.

¿Qué es Mato Grosso?

Mato Grosso es un estado de Brasil que hoy en día es reconocido como una potencia agrícola; sin embargo, esta no era precisamente una característica de esa zona. Hace 40 años, este estado era pobre y la frontera agrícola pasó de casi un millón de hectáreas en 1980 a 20 millones de hectáreas en 2020.

Publicidad

Además, ese estado es uno de los mayores productores de granos y ganado del país en la actualidad. En diferentes análisis económicos en Colombia se toma como referencia el caso de Mato Grosso para hablar del desarrollo de los Llanos Orientales. Eso sí, se necesitarían inversión y desarrollo en temas relacionados con la infraestructura y la tecnología agrícola.