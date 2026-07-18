Desfiles, ferias y plan retorno: puente festivo del Día de la Independencia en Santander

Santander vive un intenso fin de semana con motivo del puente festivo del Día de la Independencia. Las autoridades esperan amplia movilización de viajeros y la realización de 33 eventos públicos, entre ellos las ferias y fiestas de San Vicente de Chucurí y Ocamonte, así como tres desfiles patrios programados para este 20 de Julio en los municipios de San Gil, Oiba y Barichara.

Más de 1.300 uniformados estarán desplegados en los diferentes municipios del departamento con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y la movilidad de propios y visitantes.

Uno de los principales retos de las autoridades será garantizar la seguridad en las vías santandereanas durante el plan éxodo y retorno. Por ello, más de 100 integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán ubicados en 11 áreas de prevención y control distribuidas en cinco corredores viales estratégicos del departamento, donde realizarán controles de velocidad, embriaguez y verificación de documentos.

El operativo también incluye patrullajes permanentes para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante los desplazamientos de los viajeros, especialmente en los municipios con mayor afluencia de turistas durante este puente festivo.



Las celebraciones por los 216 años de la Independencia de Colombia tendrán un componente especial con los desfiles patrios que se realizarán en San Gil, Oiba y Barichara, actividades que reunirán a cientos de asistentes y que contarán con un esquema especial de seguridad para garantizar su normal desarrollo.

De igual manera, las ferias y fiestas que se desarrollarán en San Vicente de Chucurí y Ocamonte hacen parte de la agenda cultural del fin de semana, que estará acompañada por unidades especializadas de inteligencia, investigación criminal, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria, con el fin de prevenir hechos que afecten la tranquilidad ciudadana.

Las autoridades también recordaron que durante el puente festivo habrá restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas. La medida regirá el sábado entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde y el lunes festivo entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 de la noche en las vías Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.

Publicidad

El llamado para quienes se movilicen por las carreteras santandereanas es a conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad, evitar compartir información sobre sus viajes en redes sociales y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a las líneas de atención de las autoridades.