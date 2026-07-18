Ola de calor y fuertes vientos avivaron incendio que arrasó 30 hectáreas en Matanza, Santander

Más de 30 hectáreas de vegetación fueron consumidas por un voraz incendio forestal registrado en la vereda Siaga, del municipio de Matanza, Santander, una emergencia que puso en alerta a las autoridades debido a la rápida propagación de las llamas, favorecida por los fuertes vientos y las altas temperaturas que se han venido registrando en la región.

La emergencia se habría originado luego de que los fuertes vientos derribaran varios cables de energía que cayeron sobre una zona de vegetación seca, provocando el incendio. Las condiciones climáticas hicieron que el fuego avanzara rápidamente, obligando al Cuerpo de Bomberos de Matanza a solicitar apoyo de unidades bomberiles de Floridablanca para evitar que las llamas alcanzaran otras zonas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Matanza, Óscar Hernán Durán, explicó que la magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo durante toda la noche y madrugada para lograr su control.

Más de 30 hectáreas fueron consumidas por las llamas en la vereda Siaga, municipio de Matanza, Santander. El incendio habría sido ocasionado por fuertes vientos que desprendieron cables de energía, situación que, sumada a las altas temperaturas, facilitó la propagación del fuego. pic.twitter.com/bQlq8bD7wA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 18, 2026

"Los fuertes vientos ocasionaron que varias cuerdas de luz se cayeran sobre esta zona de vegetación. El incendio era muy grande y tuvimos que buscar ayuda del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que nos envió un camión con unidades bomberiles. Trabajamos toda la noche hasta la mañana y esperamos que no se reactive el incendio. Fue la comunidad la que nos alertó oportunamente sobre la emergencia", señaló el oficial.



Las labores para controlar la conflagración se extendieron por varias horas debido a las difíciles condiciones del terreno y al comportamiento del fuego. La rápida reacción de la comunidad, que alertó a los organismos de socorro, permitió la atención oportuna de la emergencia y evitó que se presentaran personas lesionadas.

La situación ha generado preocupación entre las autoridades locales, teniendo en cuenta que Santander atraviesa una intensa ola de calor y se han registrado fuertes vientos en varios municipios del departamento, condiciones que incrementan el riesgo de incendios forestales y favorecen su rápida propagación.

Los organismos de socorro mantienen el monitoreo permanente de la zona para evitar una posible reactivación de puntos calientes y reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier columna de humo o incendio forestal que pueda poner en riesgo la vida, el medio ambiente y las comunidades cercanas.