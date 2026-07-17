Camioneros de Santander reportan millonarias pérdidas por cierre de la vía Bucaramanga–San Gil

Los camioneros de Santander alertaron sobre el incremento en los costos operativos y las pérdidas económicas que les ha generado la prohibición del paso de vehículos de carga por la vía Bucaramanga–San Gil, afectada por la socavación del río Chicamocha. Los transportadores aseguran que los desvíos obligatorios les están sumando entre cuatro y cinco horas adicionales a sus recorridos.

Para cumplir con la entrega de mercancías y productos, los conductores han tenido que utilizar la Troncal del Magdalena Medio, una ruta más extensa que, además de incrementar el tiempo de viaje, representa mayores gastos en combustible, peajes y alimentación.

José Luis Prada, representante del Sindicato de Camioneros de Santander, aseguró que la situación está afectando gravemente al gremio y cuestionó la demora en la atención de las emergencias viales en el país: "Esto ocasiona pérdidas considerables para la economía del camionero tradicional y las empresas de transporte. Estamos exigiendo al Invías y a la ANI que solucionen rápidamente este problema. Son muchas las situaciones en el país donde se cae una bancada y las soluciones tardan demasiado, mientras nos toca tomar rutas alternas que no son las más adecuadas para el tránsito de tractomulas", afirmó.

El líder transportador señaló que algunas de las vías utilizadas como desvíos son destapadas, angostas y no cuentan con las condiciones necesarias para soportar el tránsito constante de vehículos pesados, lo que aumenta el riesgo de accidentes y genera nuevas afectaciones en la movilidad.



Asimismo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la emergencia vial se prolongue durante varios meses, como ocurrió con las obras adelantadas en el sector de Lebrija, cuya intervención tardó más de un año.

"No queremos que nos pase como en Lebrija, donde la intervención duró más de año y medio. Nos preocupa que las vías sigan cerradas a un carril y no sepamos hasta cuándo van a intervenirlas. Nosotros siempre pagamos los peajes y terminamos siendo los más afectados", agregó Prada.Los camioneros insistieron en que una pronta solución no solo beneficiará al sector transportador, sino que evitará mayores sobrecostos en la cadena logística que podrían terminar impactando el precio final de los productos que llegan a diferentes regiones del país.

Publicidad

El gremio hizo un llamado al Invías y a las autoridades nacionales para acelerar las obras en el tramo afectado y garantizar condiciones seguras para el tránsito de vehículos de carga en uno de los corredores viales más importantes que conecta a Santander con el centro del país.