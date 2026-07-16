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Continúa restricción a camiones en vía Bucaramanga-San Gil tras daños por creciente de río

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que la creciente agravó la pérdida de banca y comprometió parte de la calzada.

FOTO VÍA PESCADERO- CAMIONES.jpg
FOTO: Vía Bucaramanga - San Gil - suministrada por Alcaldía de Aratoca
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

La movilidad por la vía Bucaramanga–San Gil continúa afectada debido a los daños ocasionados por una creciente súbita del río Chicamocha en el sector de Pescadero, jurisdicción de Aratoca. El paso permanece habilitado únicamente a un carril en el kilómetro 53, mientras avanzan las evaluaciones técnicas para atender la emergencia.

El Instituto Nacional de Vías informó que la creciente agravó la pérdida de banca y comprometió parte de la calzada, razón por la cual se implementó un cierre parcial del corredor y se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos articulados y camiones con un peso superior a las 50 toneladas. La circulación en la zona se realiza con apoyo de señalización, controladores de tránsito y monitoreo permanente.

De manera paralela, Invías y la Alcaldía de Aratoca adelantan la evaluación de alternativas que permitan mejorar las condiciones de tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios mientras se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el sector afectado.

El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que la entidad mantiene su compromiso con la atención de la emergencia y la conectividad del corredor vial. "Seguiremos respondiendo con hechos para mantener este corredor al servicio de los colombianos", manifestó.

Para los vehículos con restricción de paso, el Instituto recomendó utilizar como rutas alternas el corredor Tunja – Duitama – Málaga – Pamplona – Bucaramanga y, para automotores hasta categoría C3, la vía Socorro – Zapatoca – Girón.

La vía Bucaramanga–San Gil hace parte de la Troncal Central (Ruta Nacional 45A), uno de los principales corredores viales del oriente colombiano, utilizado para la conexión entre Bogotá, Santander y la Costa Caribe. Invías ejecuta una inversión cercana a 63.000 millones de pesos en labores de mantenimiento y atención de puntos críticos del corredor, donde actualmente mantiene seis frentes de trabajo activos para mejorar la infraestructura y garantizar la movilidad de los usuarios.

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