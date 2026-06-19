Invías invertirá $82.000 millones para nuevos trabajos en vía entre Curos y Málaga

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció una nueva inversión de $82.000 millones para el corredor vial Los Curos – Málaga, una de las carreteras más importantes para la movilidad y el desarrollo económico de la provincia de García Rovira, en Santander.

Según informó la entidad, los recursos estarán destinados a la atención de puntos críticos y a la ejecución de nuevas obras de pavimentación. Del total anunciado, $50.000 millones serán invertidos mediante un convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para intervenir sectores afectados por problemas geológicos y de estabilidad, mientras que otros $32.000 millones permitirán avanzar en la pavimentación de dos kilómetros adicionales en el sector de San Andrés, además de financiar estudios y diseños para futuras intervenciones.

El anuncio se realizó durante la entrega oficial de 10 kilómetros de pavimentación construidos entre los kilómetros 63 y 73 del corredor vial, en jurisdicción del municipio de Guaca. Esta obra beneficia de manera directa a más de 130.000 habitantes de municipios como Málaga, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara y otras poblaciones de la provincia de García Rovira.

Blu Radio. Vía Coros - Málaga //Foto: referencia Invías

El director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, destacó que las mejoras han permitido reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre Bucaramanga y la provincia.



“Anteriormente desplazarse por esta vía tomaba más o menos seis horas; hoy, con esta obra, gastamos alrededor de cuatro horas. Esperamos que con estas inversiones podamos seguir disminuyendo este tiempo y garantizando el derecho a la movilidad de la gente, impulsando el turismo y la agricultura”, afirmó el funcionario.

La entidad precisó que las obras ejecutadas incluyeron la construcción de la estructura de pavimento, señalización vial y estabilización de taludes mediante anclajes, concreto lanzado y malla, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por este corredor.

En los últimos años, según el Invías, el Gobierno nacional ha destinado recursos por más de $381.165 millones para pavimentación, atención de emergencias y mantenimiento vial en la vía enre Los Curos y Málaga.