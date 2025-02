Lluvias siguen afectando la vía Curos – Málaga; han invertido $90.000 millones en 4 años

Un fuerte aguacero que se registró en la provincia de García Rovira dejó incomunicados por varias horas a los habitantes de esa zona de Santander. La emergencia ocurrió en el sector Los Canelos, por cuenta de la creciente de la quebrada que lleva el mismo nombre y que terminó arrasando piedra y lodo sobre la carretera.

Habitantes del sector y conductores que transitaban por el sitio removieron el material para habilitar el paso.

#Video Constantes lluvias siguen afectando la vía entre Piedecuesta y Málaga. La creciente de la quebrada El Canelo afectó el paso de vehículos durante varias horas. "Es un peligro transitar por esta carretera", dijo un conductor afectado #MañanasBlu pic.twitter.com/ehbZ7ewm8h — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 24, 2025

Desde hace cuatro años, en el sector Los Canelos se han venido registrando avalanchas que complican la movilidad por este tramo de la vía Curos – Málaga. Según el Danil Velandia, veedor, en los últimos años “le han invertido entre $1.000 y $1.500 millones a este tramo para mitigar el riesgo, sin que haya una solución definitiva”.

Y es que problemas de deslizamientos de este corredor vial que comunica a 12 municipios con Bucaramanga, parece un tema de nunca acabar. Desde el año 2012 a raíz de los daños causados por el fenómeno de la Niño de 2010- 2011, el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías (Invías) han realizado inversiones con la aprobación del proyecto ‘Recuperación de la carretera Málaga – Los Curos’, con el fin de mitigar los riesgos geológicos y garantizar la estabilidad en la vía.

Aunque la inversión para la pavimentación desde el año 2021 hasta enero de 2025 ha sido de $90.000 millones con un avance de 7 kilómetros nuevos. “Ningún punto crítico atendido a pesar de que el punto La Judía ya lleva más del 90% de construcción el 100% no existe ninguno”.

En desarrollo del proyecto de recuperación de esta carretera se identificaron 38 puntos críticos y cinco puentes que requerían intervención.

Los contratos ejecutados incluyen: contrato No. 239 de 2013 (Sitios críticos entre K8+173 y K37+538), contrato No. 186 de 2014 (Sitios críticos y puentes entre PR40+846 y PR98+556) y el contrato No. 075 de 2013 (Sitios críticos entre PR46+850 y PR85+903), según explicó el Fondo Adaptación en respuesta a varias peticiones realizadas por Danil Velandia veedor y actor popular de la vía Curos – Málaga a finales del mes de enero.

En ese mismo documento, asegura el Fondo Adaptación, que las obras ejecutadas han consistido en la construcción de muros de contención y estabilización de taludes, obras hidráulicas como alcantarillas, cunetas y disipadores de energía, la implantación de pozos de abatimiento y sistemas de drenaje, ampliación, mejoramiento y pavimentación de la vía, construcción de puentes (Listará, Guaca, Chimpata, Umpala, entre otros), señalización, demarcación vial y medidas ambientales.

Sin embargo, destaca puntos sin intervención como: el Sitio Crítico 43 (PR 29+270 – PR 30+090) y La Judía (PR 79+630 – PR 79+758) no fueron atendidos por insuficiencia de recursos.

En 2020, una sentencia judicial ordenó al Invías gestionar la pavimentación total de la vía y atender estos puntos críticos. En 2021, el Fondo Adaptación declaró oficialmente su no intervención en estos puntos debido a la falta de recursos y estudios definitivos.

Lo último es la sanción al director del Invías, Juan Carlos Montenegro, por no entregar el cronograma de intervención y pavimentación de la vía Los Curos - Málaga, "es una sanción que confirma el Tribunal Administrativo de Santander. Aquí lo preocupante es que en la vía no se ve la intervención y la carretera sigue presentando problemas de movilidad con puntos críticos que ponen en riesgo a quienes la usan". señaló el veedor Danil Velandia.