Después de 11 años, una ministra de Educación Nacional en ejercicio participó presencialmente en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander. El encuentro se realizó en la sede de Málaga, con la presencia de Ilva Myriam Hoyos Castañeda y del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien preside este órgano directivo.Durante la reunión se abordaron los retos financieros de la educación superior, especialmente los recursos para garantizar la gratuidad educativa. La ministra señaló que el Gobierno nacional revisó los compromisos económicos de 2026 y sostuvo conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre la financiación prevista para el próximo año.Hoyos Castañeda manifestó su disposición de respaldar el fortalecimiento de la UIS y anunció que buscará designar un delegado académico para representar al Ministerio en los consejos superiores de las universidades públicas a los que no pueda asistir personalmente.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz planteó la necesidad de ampliar la oferta académica de las sedes regionales de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Para Málaga y la provincia de García Rovira propuso considerar programas relacionados con las actividades agrícolas y turísticas, teniendo en cuenta la demanda de los estudiantes y las oportunidades de desarrollo económico.La sesión también incluyó la posesión de Edna Mireya Uribe Salamanca como representante de los profesores ante el Consejo Superior de la UIS.Al finalizar, las autoridades participaron en una feria educativa que reunió a estudiantes de décimo y undécimo grado de Málaga y otros municipios de García Rovira. Los jóvenes conocieron la oferta académica de la universidad y sus oportunidades de formación profesional."Desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la UIS y el respaldo a su comunidad educativa, para seguir impulsando el desarrollo de la educación superior pública", dijo la ministra Edna Mireya Uribe. La visita permitió abordar asuntos relacionados con la financiación de la educación pública, el fortalecimiento institucional y la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior en las provincias de Santander.