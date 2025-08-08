Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En hospitales de Bucaramanga y Málaga permanecen dos mujeres atacadas a cuchillo

En hospitales de Bucaramanga y Málaga permanecen dos mujeres atacadas a cuchillo

Los agresores son el exnovio y la actual pareja de una de ellas. Otra mujer de 51 años quien intentó defender a su hija resultó gravemente herida.

Krisney Albano García- víctima intento feminicidio.jpg
Blu Radio. Krisney Albano García - víctima intento de feminicidio //Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 08, 2025 08:13 a. m.

En la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario de Santander permanece Krisney Albano García, de 24 años, luego del brutal ataque a cuchillo por parte de su expareja en un intento de feminicidio. Los hechos ocurrieron en el barrio María Paz, de Bucaramanga, cuando la joven se encontraba durmiendo y fue atacada con 19 puñaladas. La madre, de 51 años, en un intento por defenderla, también fue herida con nueve puñaladas y se encuentra en delicado estado de salud en el mismo centro asistencial.

En las últimas horas también se conoció el caso de una mujer de 30 años que se encuentra en el Hospital Regional de García Rovira, luego de ser atacada con arma blanca por parte de su novio.

Los hechos se presentaron en el barrio Pailitas, cuando el hombre ingresó a la casa y allí la agredió. Quienes se encontraban en la vivienda lograron trasladarla de inmediato al centro asistencial donde recibe atención médica.

En ambos casos de intento de feminicidio, los dos agresores huyeron del lugar. Las autoridades en Bucaramanga y Málaga, que ya tienen identificados a los hombres, realizan las investigaciones para ubicarlos y capturarlos.

