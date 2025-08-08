Murió joven sepultado por alud de tierra mientras extraía oro en el norte de Bucaramanga

Un trágico deslizamiento de tierra cobró la vida de un joven de 20 años en la quebrada Chapinero, ubicada en la vereda Nuevo Renacer, al norte de Bucaramanga.

La víctima, identificada como Darlinson Bailarín Bailarín, oriundo de Rionegro (Santander), falleció mientras realizaba labores de extracción artesanal de oro junto a otro hombre que resultó herido.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió hacia las 9:00 de la mañana del jueves pasado, cuando Bailarín y su compañero, David León Serna, de 34 años, se encontraban en la zona realizando minería ilegal.

En ese momento, un fuerte estruendo alertó a los presentes sobre un alud que sepultó a los dos hombres.

León Serna logró ser rescatado con vida por algunos ciudadanos que se encontraban cerca del lugar. Fue trasladado al Hospital del Norte, donde recibió atención médica por múltiples laceraciones y síntomas de asfixia provocados por el derrumbe.

Por su parte, el cuerpo de Darlinson Bailarín fue recuperado sin signos vitales por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. El informe forense señala que falleció por politraumatismos y asfixia debido al alud.

Las autoridades policiales realizaron la inspección técnica del cadáver y entrevistaron al sobreviviente, quien confirmó que ambos estaban involucrados en la extracción artesanal de oro en el momento del accidente.

La Fiscalía y la Sijín asumieron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

