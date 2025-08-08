Levantan paro de volqueteros en Santander tras acuerdos con firma contratista de obra vial

La protesta que mantenían volqueteros en el sector de La Gómez, en Sabana de Torres, en la Troncal del Magdalena Medio (Ruta del Sol), por la suspensión de contratos de prestación de servicios por parte del Consorcio Ortiz, fue levantada luego de una mesa de concertación entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía municipal, la Procuraduría y representantes de la comunidad.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, informó que la jornada de diálogo se extendió por más de cuatro horas, con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y delegados del Consorcio Ortiz.

“Se levantaron las posibles vías de hecho y se restableció el control. El compromiso del gobernador es seguir articulando acciones para la seguridad de los santandereanos. El Consorcio Ortiz dará este viernes la respuesta sobre la evaluación de nuevas órdenes de servicio y, de ser positiva, el lunes se reactivarán los contratos de 32 personas que estaban suspendidos”, señaló Hernández.

Como parte de los acuerdos, el próximo 22 de agosto se instalará una mesa de alto nivel con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, la ANI, el contratista, la comunidad, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Gobernación y la Alcaldía de Sabana de Torres, con el fin de buscar una solución definitiva a la situación laboral de los volqueteros y evitar nuevos bloqueos.