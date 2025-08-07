Publicidad

Colegios oficiales en Santander y Bucaramanga no tendrán clases este viernes

Colegios oficiales en Santander y Bucaramanga no tendrán clases este viernes

La medida aplica para docentes y administrativos del sector oficial y fue otorgada en el marco de la celebración del Día del Maestro y el Día de la Familia.

estudiantes-de-colegio-en-santander.jpg
Educación en Santander.
Foto: Secretaría de Educación Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 04:40 p. m.

Este viernes 8 de agosto no se dictarán clases en las instituciones educativas oficiales de Santander, incluyendo los 47 colegios públicos y sus 121 sedes en Bucaramanga.

La decisión, confirmada por las secretarías de Educación departamental y municipal, responde a una jornada de bienestar institucional otorgada a docentes y personal administrativo del sector educativo.

De acuerdo con Nicolás Ordóñez Ruiz, secretario de Educación de Santander, la suspensión de actividades académicas fue concertada para garantizar el disfrute del Día de la Familia, un derecho reconocido para los trabajadores del sector público.

"Esta jornada de descanso beneficia a más de 128 mil estudiantes en todo el territorio departamental" señaló Ordoñez.

Por su parte, Martha Cecilia Guarín Lizcano, secretaria de Educación de Bucaramanga, explicó que, además del Día de la Familia, a los docentes se les concedió esta fecha como parte de los acuerdos establecidos con el sindicato de educadores, en conmemoración del Día del Maestro, pese a que dicha efeméride se celebra tradicionalmente en mayo.

“No hay clases en las diferentes instituciones educativas oficiales. También les otorgamos el día a los administrativos por el Día de la Familia, y a los docentes por acuerdos ya pactados con el sindicato”, puntualizó Guarín Lizcano.

La jornada de descanso aplica exclusivamente para colegios públicos y los colegios privados tienen libertad de unirse o determinar que realizarán de manera interna.

En Bucaramanga y el Departamento, las clases se reanudarán con normalidad el próximo lunes 11 de agosto, en los horarios habituales de la jornada.

