Madre de víctima de feminicidio revela detalles de cómo era la relación de su hija con su expareja

En una entrevista con Voces Ausentes, Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano Céspedes, joven de 18 años, estudiante de medicina y víctima de feminicidio, dio detalles de cómo era la relación que su hija sostuvo con su exnovio, Alan, y la batalla por justicia que ha emprendido su familia.

El feminicidio de Ana María se dio el pasado 12 de septiembre de 2023 y generó gran conmoción en Latinoamérica. Ana era una joven llena de vida, descrita por su madre como "una niña llena de luz que era yo puedo decir que era brillante".

Su pasión por la medicina la llevó a ingresar a la Universidad Panamericana, un sueño que cumplió con gran esfuerzo. La relación de Ana María con Alan comenzó en noviembre de 2021, tras varios años de amistad en el Colegio Alemán.

Según la mujer, Alan era un joven "decente" y "caballeroso", lo que dificultó para la familia percibir los signos de violencia. El patrón de manipulación se hizo evidente y era muy constante que terminaran y volvieran: "Parece que ahí empezó ese ciclo de la violencia, que le terminaba una y otra vez".

La situación se volvió insostenible para Ximena cuando Alan se enojó porque Ana María usó una falda que él le había regalado para ir a un concierto con una amiga. Aunque terminaron la relación, durante todo un mes Alan continuaba acechando a Ana María, y según la investigación, el día antes del crimen, ya la estaba amenazando.

El 12 de septiembre de 2023, Alan ingresó a la casa de Ana María en Atizapán, Estado de México, después de haber rondado el domicilio e incluso robado la computador de la joven días antes.

Cuando Ximena y su esposo estaban de viaje, Alan, ya con Ana María muerta, utilizó su computador para enviar mensajes a la madre, simulando un suicidio. Uno de los mensajes más desgarradores decía: "Mamá lo que pasa es que no quería estar sola despídeme de mi papá".

Alarmada por los mensajes y al no obtener respuesta, Ximena llamó a un vecino: "Él me llama... me dice. Yo le digo 'descuélgala ya llamo a la ambulancia'", relató Ximen. Sin embargo, Ana María ya había fallecido.

Alan fue detenido cuatro días después, el 16 de septiembre. "Movieron cielo y tierra para tener la orden judicial no solamente para la detención sino también para que no pudiera salir del país", dijo Ximena.

Para Ximena, lo más importante ha sido la responsabilidad "Tiene que hacerse responsable de lo que hizo". Critica la actitud de los padres de Alan, quienes en lugar de aceptar la culpabilidad de su hijo, han recurrido a amparos para evitar la vinculación a proceso.