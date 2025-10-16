En vivo
Fuertes lluvias generan emergencias en 10 municipios de Santander; Málaga, el más afectado

Fuertes lluvias generan emergencias en 10 municipios de Santander; Málaga, el más afectado



FOTO INUNDACIONES MÁLAGA.jpg
FOTO: Inundaciones por lluvias en Málaga, Santander- suministrada por Gestión de Riesgo de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Las intensas lluvias registradas durante la noche del 15 y la madrugada de este 16 de octubre provocaron múltiples afectaciones en al menos diez municipios de Santander, donde se reportaron tormentas eléctricas, inundaciones y colapsos en sistemas de alcantarillado.

De acuerdo con los reportes entregados a la Sala de Crisis del Departamento de Gestión del Riesgo, los municipios afectados son Aguada, Oiba, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesús María y Málaga, además del área metropolitana de Bucaramanga y varias localidades del Magdalena Medio santandereano.

La situación más crítica se presentó en el municipio de Málaga, donde el colapso del sistema de alcantarillado y la creciente de la quebrada La Magnolia ocasionaron inundaciones en el sector céntrico, especialmente en la calle 11 y el barrio Los Sauces, afectando viviendas y vías principales. Equipos de socorro adelantan las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total de la emergencia.

Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante de los afluentes hídricos y activaron los comités municipales de gestión del riesgo ante la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio santandereano.

Por su parte, la empresa ISAGEN informó que no se presenta ninguna emergencia relacionada con la operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, y que las condiciones del embalse, el vertimiento y el río Sogamoso operan con total normalidad. Funcionarios de la compañía verifican en terreno la situación para brindar tranquilidad a las comunidades aguas abajo de la presa Latora.

En Barrancabermeja fue declarada la alerta amarilla porque el río Magdalena comenzó a generar inundaciones por el alto nivel del caudal tras fuertes lluvias en esa zona del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas de atención del CMGRD y organismos de socorro en Santander.

