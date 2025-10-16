Fuertes lluvias generan emergencias en 10 municipios de Santander; Málaga, el más afectado

Las intensas lluvias registradas durante la noche del 15 y la madrugada de este 16 de octubre provocaron múltiples afectaciones en al menos diez municipios de Santander, donde se reportaron tormentas eléctricas, inundaciones y colapsos en sistemas de alcantarillado.

De acuerdo con los reportes entregados a la Sala de Crisis del Departamento de Gestión del Riesgo, los municipios afectados son Aguada, Oiba, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Barrancabermeja, Cerrito, Macaravita, Jesús María y Málaga, además del área metropolitana de Bucaramanga y varias localidades del Magdalena Medio santandereano.

La situación más crítica se presentó en el municipio de Málaga, donde el colapso del sistema de alcantarillado y la creciente de la quebrada La Magnolia ocasionaron inundaciones en el sector céntrico, especialmente en la calle 11 y el barrio Los Sauces, afectando viviendas y vías principales. Equipos de socorro adelantan las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total de la emergencia.

#Video En 10 municipios de Santander se registraron fuertes lluvias provocando afectaciones. La situación más grave se presentó en Málaga, donde varias vías y viviendas resultaron inundadas por el colapso del alcantarillado y la creciente de la quebrada Magnolia #MañanasBlu pic.twitter.com/3F8dLZRqa0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2025

Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante de los afluentes hídricos y activaron los comités municipales de gestión del riesgo ante la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio santandereano.



Por su parte, la empresa ISAGEN informó que no se presenta ninguna emergencia relacionada con la operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, y que las condiciones del embalse, el vertimiento y el río Sogamoso operan con total normalidad. Funcionarios de la compañía verifican en terreno la situación para brindar tranquilidad a las comunidades aguas abajo de la presa Latora.

#EnDesarrollo Isagen confirmó que no hay emergencias por inundaciones en el corregimiento La Playa de Betulia por la apertura de las compuertas de Hidrosogamoso. "La empresa revisa que condición activó la alarma de evacuación", dice el comunicado #MañanasBlu pic.twitter.com/BLcSamEIul — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2025

En Barrancabermeja fue declarada la alerta amarilla porque el río Magdalena comenzó a generar inundaciones por el alto nivel del caudal tras fuertes lluvias en esa zona del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas de atención del CMGRD y organismos de socorro en Santander.