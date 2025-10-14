Derrumbes e inundaciones provocaron lluvias este martes en el Valle del Cauca

Nuevas emergencias se registraron en el Valle del Cauca como consecuencia de las lluvias de este martes. En horas de la mañana, en el oriente de Cali se reportaron calles inundadas, colapso de sumideros y el alcantarillado, entre las afectaciones que se generaron con las fuertes precipitaciones.

Los sectores más afectados con estas lluvias fueron las comunas 15 y 16, específicamente en la avenida Ciudad de Cali, la cual tuvo algunas inundaciones en inmediaciones en el barrio El Vallado, misma situación se registró en las calles internas de los barrios Mariano Ramos y ciudad Córdoba.

"Hemos tenido un acumulado de más de 80 mm de agua, en un rango de seis horas, lo que nos indica que hemos tenidos lluvias de larga duración y de forma intensa. Esto ha llevado a los estancamientos y encharcamientos que ya están siendo atendidos", indicó Nicolás Suárez, subsecretario de gestión del riesgo de la capital vallecaucana.

Las autoridades están haciendo constante monitoreo a las zonas de ladera de la ciudad para evitar emergencias por la inestabilidad del terrero.



En otras zonas del Valle del Cauca también se han reportado emergencias, por ejemplo, en la vía que comunica a los municipios de El Cerrito y Ginebra se reportaron inundaciones en el sector del Naranjal. Mientras que en Mediacanoa, en el sector de Puente Tierra, un derrumbe está siendo atendido por las autoridades.