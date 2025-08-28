Falsa alarma de bomba generó pánico en Cerrito, Santander: esto se encontró

La tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025, la calma del municipio de Cerrito se vio alterada por una falsa alarma de bomba que movilizó a las autoridades y generó temor entre la comunidad, especialmente en el sector cercano al templo principal de este municipio de Santander.

De acuerdo con la Policía Nacional, un paquete sospechoso fue hallado en un establecimiento comercial del barrio Belén, lo que encendió las alertas y obligó a activar los protocolos de seguridad.

Inicialmente, unidades de guías caninos descartaron la presencia de explosivos, pero el grupo Antiexplosivos realizó una inspección más detallada y procedió a la destrucción controlada del objeto.

El paquete estaba elaborado con cartón y cinta negra y en su interior contenía pilas doble AA, cableado y una placa de circuito, lo que aumentó la sospecha de que se tratara de un artefacto explosivo improvisado. Finalmente, se confirmó que se trataba de una batería inofensiva, sin riesgo para la comunidad.

La Alcaldía Municipal de Cerrito desmintió categóricamente la información falsa que circulaba en redes sociales sobre la supuesta explosión de un artefacto y aclaró que la situación estuvo bajo control en todo momento gracias a la oportuna reacción de la Policía y el Ejército.

El propietario del establecimiento donde fue hallado el paquete aseguró que desconocía su procedencia y explicó que el baño del local, sitio donde fue dejado, no había sido revisado en varios días.

Aunque la emergencia fue superada, el hecho dejó en alerta a la provincia de García Rovira. Las autoridades insistieron en que la ciudadanía debe mantener la calma y consultar únicamente canales oficiales para informarse sobre este tipo de situaciones.