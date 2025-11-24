En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Anuncian despliegue militar en García Rovira por presencia de hombres armados

Anuncian despliegue militar en García Rovira por presencia de hombres armados

La Gobernación de Santander adelantó un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en la provincia García Rovira y tomar decisiones.

