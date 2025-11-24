Anuncian despliegue militar en García Rovira por presencia de hombres armados

Comunidades rurales de la provincia García Rovira, en Santander, están denunciando sobre recorridos de grupos armados ilegales y amenazas a ganaderos.

La presencia de hombres fuertemente armados que transitan en altas horas de la noche y la madrugada ha generado temor entre los habitantes especialmente de los municipios de Málaga, Carcasí, Concepción y San Andrés.

“Desde Málaga hacia la Troncal del Norte y Pamplona, en el páramo del Almorzadero, se han visto a los hombres”, relató un campesino de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.

Frente a las denuncias, la Gobernación de Santander adelantó un consejo de seguridad para revisar la situación de orden pública y tomar medidas de seguridad.



Tres días de gobernanza provincial en García Rovira



Continuamos con nuestra gobernanza provincial, esta vez desde la capital de la provincia de García Rovira, Málaga, donde instalamos un Consejo de Seguridad junto a autoridades militares, policiales, civiles y alcaldes.… pic.twitter.com/z9tFB3JW8A — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 21, 2025

“Un despliegue de nuestras fuerzas militares para contrarrestar las amenazas que tenemos en García Rovira, especialmente por esos corredores de movilidad antiguos donde aún, de forma intermitente, hacen presencia en territorio”, comentó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

El temor en la comunidad se activó tras recordar que, durante la época del conflicto armado, esta fue una de las zonas más golpeadas por estructuras guerrilleras.