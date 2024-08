Hallazgos por más de 9.000 millones de pesos en el Fondo de Adaptación

La Contraloría General de la República reveló las conclusiones de una auditoría realiza al Fondo de Adaptación, entidad creada en el 2010, con el propósito de mitigar los impactos del fenómeno de La Niña en el país, el ente de control identificó 18 hallazgos administrativos de los cuales tres tienen incidencia fiscal por 9.300’091.522 pesos, uno fue trasladado para apertura de indagación preliminar, y nueve fueron hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.

Fue analizada la contratación del fondo y el estado de los anticipos pendientes de legalizar, pues estos presentaban en su mayoría procesos por presunto retraso o incumplimiento de los contratos.

El mayor hallazgo fiscal por $ 6.640.771.076 se dio en un contrato para la construcción de la IPS Saúl Quiñónes en el municipio de Magüí Payán, Nariño. La Contraloría manifestó que se observó en la contabilidad que existe un saldo por legalizar del anticipo que no ha sido amortizado pese a que el contrato terminó su plazo contractual el 10 de marzo de 2023.

El ente de control dice que no se desarrolló la totalidad del objeto contractual y lo ejecutado no cumple con su objetivo pues no está en servicio, ya que hay deterioro por moho, descuido físico, afectaciones por vandalismo, vidrios rotos, entre otros.

Por otra parte, también se identificaron hallazgos por $ 2.643.415.946 en un contrato que tenía por objeto construir hasta 130 soluciones de vivienda de interés prioritario en la urbanización Altos de Ararat II, ubicada en el corregimiento Carmen del Magdalena, en Plato.

El tercer hallazgo se dio en lo que tiene que ver con el pago de multas y sanciones, pues se estableció que el Fondo de Adaptación tuvo que pagar una sanción a la Dian por $15’904.500 por la presentación extemporánea de la información exógena de la vigencia 2022.

La Contraloría informó que los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria serán trasladados a las instancias competentes.