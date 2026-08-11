Tres temblores sacudieron Santander en menos de 24 horas; no hay afectaciones

Tres movimientos telúricos fueron registrados en Santander durante este martes 11 de agosto,

con epicentros en Chipatá y Los Santos, generando leves vibraciones que fueron percibidas principalmente en edificios altos de Bucaramanga y municipios del área metropolitana, así como en otras localidades del oriente del país.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el primer evento ocurrió a las 2:28 de la madrugada, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 151 kilómetros, teniendo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

Posteriormente, a las 3:14 de la tarde, se registró otro movimiento sísmico, esta vez de magnitud 3,0 y una profundidad de 155 kilómetros, nuevamente con epicentro en Los Santos.

El tercer temblor ocurrió a las 5:29 de la tarde, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 125 kilómetros, localizado en jurisdicción de Chipatá, Santander.



Los movimientos fueron percibidos levemente en sectores de Bucaramanga y su área metropolitana, además de Barrancabermeja y otros municipios del oriente del país. La profundidad de los eventos hizo que, aunque fueran sentidos por algunos habitantes, su impacto en superficie fuera limitado.

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Los organismos de socorro y las autoridades realizaron verificaciones en diferentes sectores y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, daños estructurales ni otras afectaciones derivadas de los tres movimientos telúricos.

Santander es una de las zonas del país con mayor actividad sísmica, particularmente el sector de Los Santos, conocido por concentrar una importante cantidad de movimientos telúricos debido a las condiciones geológicas de la región.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la comunidad conservar la calma y reportar cualquier situación que pueda estar relacionada con los movimientos de tierra.