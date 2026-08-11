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Capturan a dos hermanos y hallan arsenal de grupo armado en Santander

Capturan a dos hermanos y hallan arsenal de las Autodefensas Conquistadores en Santander.

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Capturados en Santander
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Un nuevo golpe contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada fue propinado por las autoridades en Santander, en medio de dos operaciones desarrolladas en Bucaramanga y Rionegro.

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De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, las acciones fueron adelantadas por unidades del Gaula de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional y el Gaula Militar.
En el barrio María Paz, al norte de Bucaramanga, fueron capturados en flagrancia dos hermanos identificados con los alias de Darwin, de 28 años, y Fidel, de 25 años, ambos oriundos de El Carmen de Chucurí.

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Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una granada de fragmentación, munición calibre 7.62 milímetros, un radio de comunicaciones, una ataba militar y un teléfono celular.

Según la Policía, alias ‘Darwin’ llevaba aproximadamente un año y medio en la estructura y había resultado herido durante un combate ocurrido el pasado 31 de julio en la vereda La Muzanda, en jurisdicción de Rionegro. Además, sería hermano de alias Manuel, quien fue capturado ese mismo día.

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En una segunda operación, y gracias a información suministrada por la comunidad, las autoridades localizaron una caleta en la vereda Llaneros de Rionegro, a orillas del río. El sitio, según las autoridades, era utilizado como punto de observación y anclaje de una lancha.

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Allí fueron incautados más de 1.021 cartuchos de diferentes calibres, 62 cartuchos de munición subsónica, siete proveedores, un radio de comunicaciones, tres chalecos, tres gorras, un pantalón y cuatro bufandas.

La Policía señaló que, con estas operaciones, se afectaría la capacidad logística y urbana de esta estructura armada en Santander.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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