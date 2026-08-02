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Golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Santander: dos personas capturadas

La Policía y el Ejército capturaron en el municipio de Rionegro, Santander, a alias 'Manuel' y alias 'García', presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Estarían implicados en homicidios, extorsiones y amenazas contra comerciantes, ganaderos y palmicultores.

Caen alias 'Manuel' y 'García', señalados de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.jpg
Imagen de las autoridades. Caen alias 'Manuel' y 'García', señalados de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

De acuerdo con la Policía Nacional, los capturados serían presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización criminal a la que las autoridades atribuyen acciones de intimidación y expansión hacia diferentes regiones del país.

Según el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, alias 'Manuel' y alias 'García' estarían implicados en homicidios, extorsiones y amenazas contra comerciantes, ganaderos y palmicultores, además de realizar labores de observación e inteligencia criminal contra la fuerza pública.

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, una subametralladora, dos pistolas y tres proveedores, material que quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte de la investigación.

Tras este operativo, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que el departamento ha fortalecido las acciones de inteligencia y presencia institucional para impedir que organizaciones criminales se establezcan en la región.

"Desde el mes de julio y con la entrada en los próximos días del nuevo Gobierno, hemos venido intensificando en la región acciones con nuestra Policía y el Ejército en materia de inteligencia y mayor cobertura para evitar que grupos armados ingresen al territorio", afirmó el funcionario.Hernández explicó que las estrategias se concentran en municipios considerados estratégicos por su ubicación geográfica y corredores de movilidad, donde se ha incrementado la presencia de uniformados y las labores de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de expansión de estructuras armadas ilegales.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas entre la Policía y el Ejército para neutralizar las actividades de organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en Santander.

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