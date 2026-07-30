Cae red que habría falsificado más de 500 cédulas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Al descubierto quedó un red delincuencial que se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta.

Las investigaciones permitieron ubicar diferentes inmuebles de la capital del Magdalena, donde los integrantes de esta red “elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones”.

Estos espacios fueron allanados y al menos cuatro presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y presentados ante un juez en audiencia, que les concedió el beneficio de casa por cárcel mientras se define su condena, luego de que aceptaron su responsabilidad en estos hechos.

La Fiscalía detalló que los implicados, no solo se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios para despistar a las autoridades; sino que se encargaban de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región.



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Entre los capturados figura Elkin Alfonso López Arrieta, a quien el año pasado le habrían pedido falsificar cientos de documentos para entregarlos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, indicó en audiencia el fiscal del caso.

"Indicó una fuente humana que el señor Elkin López sería el encargado de hacerle cédulas falsas a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Pachencas y que para la fecha de entrega de esta información, es decir, para agosto del año pasado, tendría un pedido de aproximadamente 500 cédulas para ser entregadas a este GAO", expuso el fiscal.

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A los procesados se les incautaron 73 cédulas de ciudadanía, una troqueladora, una laminadora, dos computadores portátiles, 11 celulares, 84 tarjetas SIM, papel fotográfico y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos fraudulentos.

Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad. Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles.

Los demás procesados son Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola. A todos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal.