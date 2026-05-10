Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra expanden su control en Santander

Un preocupante panorama de expansión de grupos armados ilegales y aumento de la violencia en Santander fue advertido por el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, que alertó sobre el fortalecimiento del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la persistencia del ELN en varias regiones del departamento.

Según Juan Esteban Arenas Pérez, analista del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, el informe anual de violencia de 2025 evidenció un aumento del control territorial de estructuras armadas ilegales ligadas a economías ilícitas, especialmente en la provincia Yariguíes, Bajo Rionegro y zonas del Magdalena Medio santandereano.

“El informe anual de 2025 sobre violencia en Santander evidencia, a través de la categoría de violencia política, la presencia de actores ilegales y las economías ilícitas que confluyen en el departamento”, explicó el analista.

Arenas Pérez aseguró que el Clan del Golfo mantiene presencia y control sobre amplias zonas rurales, mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada avanzan hacia esos mismos territorios, configurando un escenario de riesgo por posibles confrontaciones armadas.



“Ya hemos visto posicionamiento y control de grupos armados, específicamente del Clan del Golfo, y la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada configura un escenario donde puede darse un escalamiento abierto de la violencia”, indicó.

La alerta se conoce luego de que se reportaran cuatro asesinatos en tres corregimientos de Bajo Rionegro, hechos que, según el observatorio, reflejan una reconfiguración del conflicto armado en Santander.

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso también denunció que en algunas zonas rurales los grupos ilegales estarían imponiendo normas de conducta, amenazas y castigos contra la población civil, afectando principalmente a líderes comunales, comerciantes, ganaderos y campesinos.

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“Incluso, el Clan del Golfo ha desplegado normas de conducta para la población y metodologías de control social enfocadas en amenazas y castigos. Muchas de estas situaciones no se denuncian porque son territorios aislados y con poca presencia institucional”, agregó.

Además, el informe advierte sobre la permanencia del ELN en el sur y suroccidente de Santander, donde se han registrado secuestros y asesinatos en municipios como Coromoro.

Finalmente, la Corporación Compromiso hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades para reforzar la presencia institucional y evitar una escalada mayor de violencia en el Magdalena Medio y otras regiones del departamento.