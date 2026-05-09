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Atentado del Clan del Golfo en suroeste antioqueño sería retaliación por ofensiva de fuerza pública

En solo una semana fueron abatidos siete integrantes del grupo armado del Clan del Golfo.

ataque camión ejército suroeste antioquia.jpg
Camión del Ejército atacada por el Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

No solo son el norte y el nordeste de Antioquia, donde avanzan las acciones del Ejército Nacional contra grupos armados que vienen generando temor en la población civil, especialmente en zonas rurales.

En el suroeste de Antioquia desde hace varios días tropas mantienen una dura ofensiva contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, cuyas retaliaciones estarían quedando en evidencia con acciones como el reciente atentado contra un camión del Ejército en la vía que comunica a Salgar con Betulia.

Siete de sus integrantes abatidos durante la primera semana de mayo, cuatro de ellos en la más reciente confrontación en la vereda Santa Isabel del municipio de Urrao, han generado la respuesta violenta de los últimos días.

Ejército en Briceño, Antioquia
Ejército

Según fuentes oficiales, la presión del Ejército obliga al repliegue y fraccionamiento en pequeños grupos de parte de los delincuentes, quienes se valen de estrategias como explosivos para detener el avance militar.

Sin embargo, es la población civil la que muchas veces queda en medio de este tipo de acciones, por lo que autoridades de la región han expresado su inquietud y solicitado mayor acompañamiento de parte del Gobierno nacional.

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"Nos preocupa mucho no solamente como autoridad, sino como comunidad liberal, porque crece y crece la inseguridad en nuestra subregión del sureste lejano", aseguró el alcalde de Betulia, Néstor Camilo Serna.

Sobre el ataque con explosivos al camión de la institución militar, hasta ahora se conoce que la carga fue activada en un área preparada, pero pocos segundos antes al paso de vehículo, lo cual solo produjo heridas al conductor a la altura de la cabeza por una piedra que voló tras la onda de la detonación.

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