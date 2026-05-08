Más de 400 integrantes del Clan del Golfo serán trasladados a Zonas de Ubicación en junio

El Gobierno Nacional confirmó que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.

De acuerdo con la decisión, más de 400 integrantes serán trasladados inicialmente a estas zonas, mientras el Gobierno adelanta la recepción y verificación de los listados entregados por esa el grupo.

“Más de 400 combatientes ingresarán inicialmente a las ZUT de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá para lo cual se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional”.

Gobierno nacional adopta nuevas medidas frente a Plan Pistola contra el Inpec. Foto: Suministrada.

El comunicado también confirma que, para permitir el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición.



Según explicaron las partes, antes del ingreso formal se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.

En el pronunciamiento, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral.

“Seguiremos adelantando las labores necesarias para implementar y desarrollar los compromisos y protocolos aplicables a este proceso, para lo cual es indispensable que como sociedad cuidemos los esfuerzos de paz, impidamos su instrumentalización con fines electorales y respetemos los compromisos de reserva que requiere la construcción de confianza en la búsqueda de una solución dialogada a las violencias”.

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El encuentro contó con acompañamiento del Grupo de Países Mediadores, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa.