En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mateo Pérez
Marco Rubio en el Vaticano
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos soldados muertos y cuatro abatidos del Clan del Golfo dejan combates en Urrao, Antioquia

Dos soldados muertos y cuatro abatidos del Clan del Golfo dejan combates en Urrao, Antioquia

Otro militar resultó herido y fue trasladado vía aérea a la ciudad de Medellín para recibir atención médica.

Urrao, Antioquia
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Sigue la preocupación por el panorama de orden público en el Suroeste de Antioquia tras recientes confrontaciones armadas en zona rural del municipio de Urrao que dejaron afectaciones para la fuerza pública.

Los hechos se reportaron en la vereda Santa Isabel del municipio de Urrao, en límites con la vecina localidad de Betulia, donde entraron en combate tropas del Batallón de Infantería N°. 11 Cacique Nutibara con miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Como consecuencia de las acciones dos soldados fueron asesinados y cuatro integrantes del grupo armado fueron abatidos. Un militar más resultó herido y fue evacuado con apoyo de la Fuerza Aeroespacial a la ciudad de Medellín donde se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención médica en un centro asistencial.

Desde el Ejército indicaron que avanzan en la consolidación de varios resultados contra el grupo ilegal que incluyen material de intendencia, así como fusiles de alto calibre.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Urrao

Clan del Golfo

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad