Dos soldados muertos y cuatro abatidos del Clan del Golfo dejan combates en Urrao, Antioquia

Sigue la preocupación por el panorama de orden público en el Suroeste de Antioquia tras recientes confrontaciones armadas en zona rural del municipio de Urrao que dejaron afectaciones para la fuerza pública.

Los hechos se reportaron en la vereda Santa Isabel del municipio de Urrao, en límites con la vecina localidad de Betulia, donde entraron en combate tropas del Batallón de Infantería N°. 11 Cacique Nutibara con miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Como consecuencia de las acciones dos soldados fueron asesinados y cuatro integrantes del grupo armado fueron abatidos. Un militar más resultó herido y fue evacuado con apoyo de la Fuerza Aeroespacial a la ciudad de Medellín donde se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención médica en un centro asistencial.

Desde el Ejército indicaron que avanzan en la consolidación de varios resultados contra el grupo ilegal que incluyen material de intendencia, así como fusiles de alto calibre.