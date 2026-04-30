Gobernador de Antioquia responsabilizó al Gobierno nacional por explotación de mina La Mandinga

No para la polémica por la mina de oro ilegal que fue hallada operando a escasos metros de una base militar en el municipio de Cáceres y que hoy provoca una confrontación entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional por el cuidado del predio La Mandinga entregado hace más de 15 años para la reparación de víctimas.

En un comunicado la Agencia Nacional de Minería aseguró que en octubre de 2025 ya había advertido sobre actividades ilícitas en el predio y por ello le pidió a la Alcaldía de Cáceres, autoridad componente, activar acciones de amparo administrativo, medidas que buscaban frenar la presencia de terceros no autorizados en la zona y evitar el avance de economías ilegales.

A pesar de estas declaraciones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó el rol que ha tenido la Nación en el cuidado de la finca que desde el 2009 fue cedida por alias 'Nico', exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que hoy funciona como una mina bajo el poder del Clan del Golfo.

"Ya había sido extinguido en su dominio y había pasado al fondo de reparación de víctimas. Y este gobierno que tanto se ofana de reparar a las víctimas y de estar del lado de ellas permite que el crimen se apodere de ese predio y que se someta a una explotación ilícita de yacimientos minerales con una afectación ambiental", indicó.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro le respondió a Rendón en las últimas horas pidiéndole que se rectracte:

Usted me ha calumniado y le solicito oficialmente rectificar y retractarse. Proceda. https://t.co/yIjlcbcEyJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026

Hay que mencionar que Blu Radio habló con alias 'Nico' quien aseguró que desde el 2011 emitió diferentes alertas sobre la presencia de ilegales dentro de La Mandinga y que, incluso, el Clan del Golfo le cobra el 12 % de la producción a los mineros que por años han explotado este bien destinado a la reparación de víctimas del conflicto armado.

En medio de las polémicas que han suscitado por la intervención ilegal en esta zona del Bajo Cauca antioqueño, la autoridad ambiental en esta subregión -Corantioquia- aclaró que parte del terreno sí tiene licencia ambiental para adelantar labores mineras.

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Corantioquia precisó que coexisten dos proyectos: La Mina Mandinga que cuenta con licencia ambiental temporal otorgada en 2022 para la explotación de oro y plata, y un segundo polígono en trámite de formalización, el cual no cuenta con licencia ambiental aprobada, por lo que actualmente no tiene habilitado ningún instrumento ambiental para desarrollar actividades mineras.