Mina La Mandinga en terrenos del Ejército en Cáceres sí tiene licencia ambiental: Corantioquia

Tras la investigación periodística publicada por The New York Times sobre la operación ilegal de una mina, a escasos metros de la base militar del Bajo Cauca antioqueño y la posible relación con el Clan del Golfo, la autoridad ambiental de esa jurisdicción aclaró en las últimas horas que una parte del terreno sí cuenta con licencia para adelantar labores.

Corantioquia precisó que en este predio en la vereda Río Man, en Cáceres, coexisten dos proyectos: La Mina Mandinga que cuenta con licencia ambiental temporal otorgada en 2022 para la explotación de oro y plata y se ubica a aproximadamente un kilómetro del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles.

De otro lado, la entidad indicó que fue identificado un segundo polígono en trámite de formalización, el cual no cuenta con licencia ambiental aprobada, por lo que actualmente no tiene habilitado ningún instrumento ambiental para desarrollar actividades mineras.

A la par, la autoridad ambiental señaló que desde 2011 ha puesto en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República informes con situaciones asociadas a la actividad minera.



Si bien las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño generan obstáculos, la entidad aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional, por lo que pidió fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en la zona e invitó a los mineros avanzar en procesos de formalización.

Según el Ejército, son entre 2.000 y 2.500 mineros informales los que adelantan la explotación de esta zona desde hace años, en el predio que está en manos del Fondo de Reparación a Víctimas.