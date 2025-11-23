Ejército destruyó excavadoras y motores industriales usados para minería ilegal en Cáceres

La Brigada 11 del Ejército confirmó que, en una operación desarrollada en la vereda Puerto Santo, zona rural de Cáceres, fueron ubicadas e intervenidas ocho unidades dedicadas a la explotación ilegal de oro en el Bajo Cauca antioqueño. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles y la Brigada contra la Minería Ilegal, con el acompañamiento del CTI de la Fiscalía.

De acuerdo con la Brigada 11, en el lugar se encontraron varias estructuras usadas para la extracción ilícita, entre ellas cinco excavadoras, tres motores industriales, tres motobombas, cinco clasificadoras, alrededor de 1.600 metros de manguera y más de 1.300 galones de ACPM. Según los cálculos que entregó la unidad militar, estos elementos tendrían un valor que supera los $3.000 millones.

Los uniformados indicaron que la maquinaria destruida estaría al servicio del Clan del Golfo, grupo que mantiene presencia en esta zona del departamento. La Brigada 11 explicó que estas acciones afectan de manera directa las finanzas de esa organización, que podría perder más de $10.000 millones por mes, cifra asociada a la extracción aproximada de 24.000 gramos de oro que se producirían con estas unidades.

La intervención también busca frenar el impacto ambiental que deja esta práctica, ya que —según los reportes de la Brigada 11— la explotación ilegal viene generando degradación de suelos y afectaciones a fuentes hídricas utilizadas por las comunidades.



La unidad militar señaló que continuará realizando operaciones similares para enfrentar los delitos relacionados con la minería ilegal en el Bajo Cauca y reducir las fuentes de financiamiento de los grupos armados que operan en esta subregión.