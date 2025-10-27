Más de 7.000 personas llevan incomunicadas cinco días en Cáceres; piden soluciones

La comunidad de una zona rural de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, enfrenta una difícil situación luego de que una creciente súbita del río Cacerí destruyera un puente de madera artesanal, vital para la movilidad de miles de habitantes que ahora permanecen prácticamente incomunicados.

Según los reportes de las autoridades locales, la fuerte corriente arrasó con la estructura que había sido hecha por los mismos pobladores y que servía como paso principal hacia veredas y caseríos. La caída del puente ha generado serios inconvenientes para más de 7.000 personas, quienes dependían de este paso para asistir al trabajo, a clases y para el transporte de alimentos y pacientes.

Una de las personas afectadas por la caída del puente en Cáceres es Danielis Hoyos, quien destacó que aún no se ha solucionado la problemática y que las afectaciones siguen generando temor entre la comunidad que vea lejano el arreglo del importante puente de madera.

"Que por favor se pongan la mano en el corazón, ya que es una problemática para nosotros ingresar a la vereda. No tenemos por dónde ingresar los alimentos. Está perjudicado el sector salud, el sector educación", indicó.



Esta es la segunda estructura destruida por la fuerza del río en Cáceres, municipio que se encuentra en una región que además ha enfrentado problemas de conectividad por las lluvias, por ello y mientras se define una respuesta definitiva, los habitantes siguen arriesgando su vida al intentar cruzar el afluente por medios improvisados.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno nacional para que se priorice la construcción de un nuevo puente que devuelva la movilidad y la seguridad a miles de familias cacerenses.