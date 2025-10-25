Creciente del río afectó puente en Cáceres, Antioquia: 7.000 personas quedaron incomunicadas

La Alcaldía de Cáceres se encuentra en alerta luego de que una creciente súbita causara graves daños a un puente de madera, dejando a miles de personas afectadas en su movilidad. La estructura artesanal es esencial para que las comunidades se transporten de una zona a otra, por lo que su colapso ha generado una emergencia en la región.

Según el reporte de las autoridades del Bajo Cauca antioqueño, la estructura, construida por la misma comunidad, cedió ante la fuerte corriente del río. Aunque a simple vista está inservible, decenas de personas continúan arriesgando su vida para cruzarlo y llegar a sus trabajos, ya que las rutas alternas implican trayectos mucho más largos y costosos.

La alcaldesa de Cáceres, Damiana Monterrosa, aseguró que desde hace varios meses adelanta gestiones para mejorar las condiciones del puente y mitigar los riesgos para las familias afectadas.

“Fue la primera sesión en la que toqué puertas para atender esta emergencia, donde estamos incomunicados más de 7.000 habitantes, 12 veredas y un casco urbano o corregimiento”, manifestó la mandataria.



Desde el Bajo Cauca confirmaron que este es el segundo puente arrasado por la corriente del río. Además, la nueva emergencia ha afectado a los estudiantes, pues varios docentes han suspendido clases ante el temor de atravesar el afluente.

Mientras se define una solución definitiva al colapso del puente, el transporte de alimentos y de personas enfermas permanece suspendido. Las autoridades locales y departamentales han sido instadas a intervenir de manera urgente en esta zona rural de Cáceres para restablecer la movilidad y la seguridad de sus habitantes.