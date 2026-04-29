Exparamilitar asegura que mineros en La Mandinga sí pagan al Clan del Golfo: denunció desde 2011

Luego de las polémicas revelaciones del New York Times sobre La Mandinga, la mina de oro dominada por el Clan del Golfo que estaría operando en predios de una unidad militar en el municipio de Caucasia, Blu Radio habló con José Germán Sena Pico, alias 'Nico', exparamilitar que entregó el predio para reparación de víctimas en el 2009.

Alias 'Nico', quien fuera comandante del ala política del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia, explicó que hace 17 años entregó cerca de 22.000 hectáreas de tierras en el Bajo Cauca antioqueño que estaban a nombre de alias 'Macaco' y que iban ser usados para reparar a las víctimas del conflicto armado, uno de esos predios es La Mandinga con un poco más de 1.200 hectáreas.

Sin embargo, no pasaron ni dos años desde su entrega cuando Sena Pico se dio cuenta de algunas irregularidades y es que a pesar de que dentro de La Mandinga están autorizados dos títulos mineros, al predio ingresaron terceros que terminaron rindiendo cuentas al Clan del Golfo.

"Todo lo que lo que significa minería legal o ilegal en el Bajo Cauca le paga un porcentaje altísimo al Clan del Golfo. La Mandinga tiene dos títulos mineros en explotación que solamente ocupan 300 hectáreas", aseguró.



Lo más grave de esta denuncia que cumple más de 15 años en poder de diferentes entidades es que esos mineros informales que ingresaron a La Mandinga le tienen que pagar un alto porcentaje del producido al Clan del Golfo para que los deje seguir explotando los minerales.

"Tiene que pagar un porcentaje del 12 % a los grupos armados ilegales, de lo que producen. O sea, si si sacan mil millones de pesos en oro, tienen que pagarle ciento veinte millones de pesos al Clan del Golfo".

Además, el exparamilitar manifestó que los mineros también le deben pagar un tipo de impuesto al Clan del Golfo por las máquinas que usan para la extracción de oro y, por ahora, se cuentan más de 20 equipos en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

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Sena Pico le aseguró a Blu Radio que no solo fueron denuncias interpuestas ante la una magistrada de Justicia y Paz que ordenó la revisión de los bienes que entregó el exparamilitar para compensar a las víctimas del conflicto armado, sino que también envió un comunicado al Congreso de la República sin que, según alias 'Nico', recibiera respuesta alguna.

"Lo entregaron directamente a las víctimas, ya que el Bajo Cauca tienen un gran número de víctimas. Ninguna de esas voces hicieron eco para que, de verdad, se hicieran la reparación. En cambio, ha habido mayor cantidad de explotación aurífera", declaró el excombatiente.

Pero allí no paran las supuestas irregularidades que denuncia Sena Pico, ya que también le contó a Blu Radio que el problema de uso indebido de los bienes no solo ocurre en La Mandinga, sino que hay tras fincas que de igual manera fueron entregados para reparar víctimas y, al parecer, no han sido usadas para su cometido inicial.

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"Ahí están, por lo menos, unas fincas emblemáticas que son la hacienda Marlengo, que eran más de 1.500 hectáreas, la hacienda La Esmeralda, igualmente hacienda Los Olivos, que eran reparación de víctimas. Y ninguna de estas fincas en este momento han sido tenidas en cuenta para reparación".

Mientras esta situación es puesta en conocimiento, de nuevo, el Ministerio de Defensa adelanta las investigaciones correspondientes pues como reveló New York Times la mina a cielo abierto no tiene separación aparente con las instalaciones del Batallón Rifles 31, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

Por su parte, también indicó alias 'Nico' que varias de las víctimas están esperando hace más de cuatro años que la Unidad de Restitución de Tierras le entregue las parcelas que se comprometieron a dar y que a falta de pocos meses para que finalice este mandato no parece existir una solución pronta.