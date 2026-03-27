En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Congreso citará a ministros por crisis de orden público en el Bajo Cauca durante paro minero

Congreso citará a ministros por crisis de orden público en el Bajo Cauca durante paro minero

También alertan que grupos delincuenciales están aprovechando el caos para reclutar jóvenes, promoviendo actos de violencia y desorden en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad