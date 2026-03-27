Congreso citará a ministros por crisis de orden público en el Bajo Cauca durante paro minero

En medio de la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno nacional y los representantes del paro minero, desde el Congreso radicaron una proposición para citar a los ministros correspondientes para que den explicaciones cuáles son las acciones que han hecho para enfrentar las manifestaciones en el Bajo Cauca.

En medio de bloqueos, quema de vehículos y alteraciones al orden público, los diálogos para tratar de acabar el paro minero avanzan en el Bajo Cauca antioqueño a la par que en el Congreso de la República han mostrado su preocupación por la situación de seguridad en los municipios donde los manifestantes se han reunidos por 13 días.

Ante el difícil momento que atraviesa el Bajo Cauca antioqueño en la más reciente sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, se habló de la compleja situación de orden pública y la preocupación por lo que aseguran es una falta de acompañamiento por parte del Gobierno nacional.

El senador Nicolás Echeverry informó que ya fue radicada una proposición para citar a los ministros correspondientes con el propósito que expliquen lo que ocurre en esta zona de Antioquia y qué acciones se están haciendo para enfrentar la situación: "Lo mal acompañado que ha estado el departamento de Antioquia, de lo mal acompañado que ha estado la comunidad en bajas respuestas por parte del Ministerio de Minas, porque ahí no es Antioquia, es todo el país, la carga, la economía, la que está pasando por allá", señaló.



A la espera de conocer cómo avanzan las negociaciones, Echeverry advirtió que campesinos y productores rurales se encuentran prácticamente confinados en sus veredas, sin poder sacar productos agrícolas, pescado y otros alimentos, lo que agrava la crisis económica de las comunidades.

Además, el senador también alertó que grupos delincuenciales están aprovechando el caos para reclutar jóvenes, promoviendo actos de violencia y desorden en la región.