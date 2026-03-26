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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades exigen cese de la violencia para retomar diálogos con mineros del Bajo Cauca

Autoridades exigen cese de la violencia para retomar diálogos con mineros del Bajo Cauca

Un día después que se tenga reporte de garantías para el orden público y la movilidad, el Gobierno nacional indicó que retornarán al territorio para continuar las conversaciones.

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