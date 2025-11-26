Trump califica como "acto de terrorismo" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles como "acto de terrorismo" el tiroteo que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos y atacó al sospechoso que diversos medios han identificado como originario de Afganistán.

Además, el mandatario confirmó que el sospechoso de balear a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca llegó a Estados Unidos desde Afganistán en septiembre de 2021, al tiempo que denunció el tiroteo como un "acto de terror".

"Este ataque atroz fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror", dijo Trump desde Florida, donde celebra el Día de Acción de Gracias.

"El sospechoso detenido es un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán", agregó, y dijo que su gobierno debe "reexaminar" a los individuos que llegaron procedentes de esa nación durante el gobierno de su predecesor Joe Biden.

