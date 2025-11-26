En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump califica como "acto de terrorismo" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional

Trump califica como "acto de terrorismo" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional

Trump calificó el ataque que dejó dos guardias heridos como un “acto de terrorismo” y confirmó que el sospechoso, de origen afgano, llegó a Estados Unidos en 2021.

