Atención: tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, deja una persona muerta

En la tarde de este miércoles se reportó un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington. Hasta el momento se reportan dos miembros de la Guardia Nacional heridos de bala y una persona muerta.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la red social X.

El edificio del Tesoro en Washington, DC está actualmente en 'bloqueo', junto con varios otros edificios gubernamentales cercanos, luego del tiroteo ocurrido hace minutos cerca de la Casa Blanca.

Una persona detenida por tiroteo

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya fue informado del tiroteo cerca de la Casa Blanca que a esta hora permanece cerrado.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Presidente Donald Trump Foto: AFP

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Publicidad

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.