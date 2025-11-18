En vivo
Cristiano Ronaldo cena con Trump en la Casa Blanca como parte de la delegación saudí

Cristiano Ronaldo cena con Trump en la Casa Blanca como parte de la delegación saudí

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, hizo parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump.
EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

